Александр РЯБОКОНЬ: «Гуцуляк не последний, кого может сейчас продать Десна»

Тренер уже готов к исходу футболистов

  • 22.08.2021 18:53
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Александр РЯБОКОНЬ: «Гуцуляк не последний, кого может сейчас продать Десна»
© desna.football

Наставник «Десны» Александр Рябоконь считает, что после трансфера в «Днепр-1» хавбека Алексея Гуцуляка клуб может быть вынужден продать и других игроков.

— Во многом ли по финансовым вопросам «Десну» покинул Алексей Гуцуляк?

— «Днепр-1» сделал предложение, которое устроило и Гуцуляка, и наш клуб, поэтому трансфер и состоялся. Более того, думаю, это не последний футболист, который в ближайшее время будет продан «Десной».

— Были попытки удержать одного из ключевых футболистов команды?

— Зачем удерживать? Алексей отыграл в «Десне» пару хороших сезонов. Игрок получил достойное предложение от более состоятельного клуба, поэтому все так и произошло.

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Источник — zbirna.com

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