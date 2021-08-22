Александр РЯБОКОНЬ: «Гуцуляк не последний, кого может сейчас продать Десна»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь считает, что после трансфера в «Днепр-1» хавбека Алексея Гуцуляка клуб может быть вынужден продать и других игроков.

— Во многом ли по финансовым вопросам «Десну» покинул Алексей Гуцуляк?

— «Днепр-1» сделал предложение, которое устроило и Гуцуляка, и наш клуб, поэтому трансфер и состоялся. Более того, думаю, это не последний футболист, который в ближайшее время будет продан «Десной».

— Были попытки удержать одного из ключевых футболистов команды?

— Зачем удерживать? Алексей отыграл в «Десне» пару хороших сезонов. Игрок получил достойное предложение от более состоятельного клуба, поэтому все так и произошло.