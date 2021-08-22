Основной вратарь Зари Шевченко получил травму

В матче УПЛ «Мариуполь» - «Заря» основной вратарь гостей Никита Шевченко получил травму и не смог продолжить матч.
Вместо капитана Шевченко на старте второго тайма вышел Дмитрий Мацапура.
В четверг «Заре» предстоит ответный матч квалификации Лиги Европы против венского «Рапида».
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Источник — Sport.ua
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