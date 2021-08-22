ПЕТРАКОВ: «Я сам себе задачу поставил. Меня интересует попасть в Катар»

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков отметил, что ему не нужна дополнительная мотивация от руководства УАФ.

«Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу. Меня не интересует просто так работать. Мне интересны финальные части чемпионата мира, чемпионата Европы».

«Мне интересно попасть в Катар», - сказал Петраков.

Сборная Украины возобновит отбор ЧМ-2022 1 сентября матчем против Казахстана.