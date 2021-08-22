ПЕТРАКОВ: «Я сам себе задачу поставил. Меня интересует попасть в Катар»

Новый тренер сборной Украины нацелен только на выход в финальную часть

  • 22.08.2021 18:20
  • 1508 просмотров
  • 4 комментария
ПЕТРАКОВ: «Я сам себе задачу поставил. Меня интересует попасть в Катар»
© uaf.ua

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков отметил, что ему не нужна дополнительная мотивация от руководства УАФ.

«Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу. Меня не интересует просто так работать. Мне интересны финальные части чемпионата мира, чемпионата Европы».

«Мне интересно попасть в Катар», - сказал Петраков.

Сборная Украины возобновит отбор ЧМ-2022 1 сентября матчем против Казахстана.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 22.08.2021 18:52
    0
    None, 22.08.2021 18:26
    Даже если вдруг...
    Как же его обломают, он даже не представляет, какие у нас подлые люди в УАФ
    Если он выведет команду на ЧМ и его выпрут как с молодежки, я за эту сборную болеть перестану, пока в УАФ будет Павелко. Объективно говоря шансов на выход у нас не более 10-15%, учитывая, что заняв второе место нужно еще выиграть мини турнир оставив позади две сборные.
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    Dominik
    online
    Dominik, 22.08.2021 18:39
    0
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    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 18:29
    0
    Хотелось бы верить что б все получилось
    Ссылка
    None
    None, 22.08.2021 18:26
    +2
    Даже если вдруг...
    Как же его обломают, он даже не представляет, какие у нас подлые люди в УАФ
    Ссылка
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