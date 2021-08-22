ПЕТРАКОВ: «Я сам себе задачу поставил. Меня интересует попасть в Катар»

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков отметил, что ему не нужна дополнительная мотивация от руководства УАФ.
«Задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачу. Меня не интересует просто так работать. Мне интересны финальные части чемпионата мира, чемпионата Европы».
«Мне интересно попасть в Катар», - сказал Петраков.
Сборная Украины возобновит отбор ЧМ-2022 1 сентября матчем против Казахстана.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Как же его обломают, он даже не представляет, какие у нас подлые люди в УАФ
Как же его обломают, он даже не представляет, какие у нас подлые люди в УАФ
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