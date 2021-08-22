Остап МАРКЕВИЧ: «Не было разговора с отцом по поводу работы в сборной»

Тренер «Мариуполя» Остап Маркевич опроверг информацию о том, что его отец Мирон Маркевич хотел возглавить сборную Украины с условием вхождения в штаб его сына.

«Зная отца, я уверен, что он все наладил бы в сборной Украины. Но и Ребров, если бы его назначили, и Петраков - это хороший выбор. Думаю, все будет хорошо».

«Мой отец хотел видеть меня в штабе сборной? Это не так. Даже не знаю, откуда это взялось. Мне вообще сейчас интереснее работать в клубе, постоянно быть в ритме. Работать в сборной - это совсем другое. Возможно, позже я пересмотрю этот момент...но никаких разговоров с отцом не было».

«Уверен, что он бы никогда таких условий не ставил. Это смешно. Нам бы вообще было бы тяжело работать вдвоем», - сказал Маркевич.