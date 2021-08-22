ВИДЕО. Ротань сделал дубль за сборную мировых легенд футбола

Вчера, 21 августа в Риге состоялся товарищеский матч между легендами латвийского и мирового футбола. Он был приурочен к 100-летний Федерации футбола Латвии.

Матч завершился победой мировых звезд, за которых выступал и украинец Руслан Ротань, с о счетом 6:1. Нынешний наставник молодежной сборной Украины оформил в матче дубль:

Первый гол Ротаня:

Второй гол Ротаня:

Состав сборной мировых легенд: Луиш Фигу (Португалия), Кевин Кураньи (Германия), Флоран Малуда (Франция), Хамит Алтынтоп (Турция), Йоргос Карагунис (Греция), Рубен де ла Ред (Испания), Андрес Опер (Эстония), Томас Данилявичюс (Литва), Мариюс Станкявичюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалия), Руслан Ротань (Украина), Мартин Йиранек (Чехия), Луи Саа (Франция), Ройстон Дренте (Нидерланды), Хуан Мануэль Пенья (Боливия), Леван Кобиашвили (Грузия), Давид Муджири (Грузия), Сергей Парейко (Эстония), Сергей Игнашевич (Россия).