ВИДЕО. Ротань сделал дубль за сборную мировых легенд футбола

Вчера, 21 августа в Риге состоялся товарищеский матч между легендами латвийского и мирового футбола. Он был приурочен к 100-летний Федерации футбола Латвии.
Матч завершился победой мировых звезд, за которых выступал и украинец Руслан Ротань, с о счетом 6:1. Нынешний наставник молодежной сборной Украины оформил в матче дубль:
Первый гол Ротаня:
Второй гол Ротаня:
Состав сборной мировых легенд: Луиш Фигу (Португалия), Кевин Кураньи (Германия), Флоран Малуда (Франция), Хамит Алтынтоп (Турция), Йоргос Карагунис (Греция), Рубен де ла Ред (Испания), Андрес Опер (Эстония), Томас Данилявичюс (Литва), Мариюс Станкявичюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалия), Руслан Ротань (Украина), Мартин Йиранек (Чехия), Луи Саа (Франция), Ройстон Дренте (Нидерланды), Хуан Мануэль Пенья (Боливия), Леван Кобиашвили (Грузия), Давид Муджири (Грузия), Сергей Парейко (Эстония), Сергей Игнашевич (Россия).
Источник — Латвийская футбольная федерация
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Latvijas leģendu komanda: Aleksandrs Koliņko, Andrejs Piedels, Aleksandrs Isakovs, Igors Stepanovs, Mihails Zemļinskis, Oskars Kļava, Deniss Ivanovs, Oļegs Blagonadeždins, Igors Korabļovs, Arturs Zakreševskis, Māris Smirnovs, Valentīns Lobaņovs, Juris Laizāns, Aleksandrs Cauņa, Andrejs Rubins, Aleksejs Višņakovs, Jurģis Pučinsks, Māris Verpakovskis, Vīts Rimkus, Andrejs Prohorenkovs, Mihails Miholaps, Andrejs Štolcers, Ģirts Karlsons, Viktors Dobrecovs, Aleksandrs Jeļisejevs. Komandas treneris - Aleksandrs Starkovs.
Ну вот. Старков. Тоже легенда советской Даугавы, а тут - тренер.
Кроме Верпаковскиса, ещё человек 5 помню....
А учитывая, как Латвия удивила в последнем отборе, пожелаю им успеха.)
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