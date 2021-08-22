ВИДЕО. Ротань сделал дубль за сборную мировых легенд футбола

Матч был приурочен к 100-летию Федерации футбола Латвии

  • 22.08.2021 15:55
  • 3564 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Ротань сделал дубль за сборную мировых легенд футбола
© УАФ. Руслан Ротань

Вчера, 21 августа в Риге состоялся товарищеский матч между легендами латвийского и мирового футбола. Он был приурочен к 100-летний Федерации футбола Латвии.

Матч завершился победой мировых звезд, за которых выступал и украинец Руслан Ротань, с о счетом 6:1. Нынешний наставник молодежной сборной Украины оформил в матче дубль:

Первый гол Ротаня:

Второй гол Ротаня:

Состав сборной мировых легенд: Луиш Фигу (Португалия), Кевин Кураньи (Германия), Флоран Малуда (Франция), Хамит Алтынтоп (Турция), Йоргос Карагунис (Греция), Рубен де ла Ред (Испания), Андрес Опер (Эстония), Томас Данилявичюс (Литва), Мариюс Станкявичюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалия), Руслан Ротань (Украина), Мартин Йиранек (Чехия), Луи Саа (Франция), Ройстон Дренте (Нидерланды), Хуан Мануэль Пенья (Боливия), Леван Кобиашвили (Грузия), Давид Муджири (Грузия), Сергей Парейко (Эстония), Сергей Игнашевич (Россия).

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Источник — Латвийская футбольная федерация

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 22.08.2021 17:24
    0
    Краще б його підопічні робили дублі в відбіркових матчах, а не летіли всім.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 22.08.2021 17:17
    +1
    Сергей Соловьянов, 22.08.2021 16:28
    Начало новости (про легенд латвийского футбола) звучит уже как анекдот...а то,что ротань в сборной мировых звёзд просто доводит пост до комичного)) где связь с футболом реальным не понятно
    Так сполучення "Збірна світових легенд" відносно складу цієї збірної не менш дивне. Фігу, Малуда, Нуно Гомеш - немає питань, реально зіркові гравці. Але яким боком Опер, Данілявічюс, Станкявічюс, Муджірі, Парейко, Ігнашевич, та й Ротань до світових легенд?
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    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 16:52
    0
    Хоть бы состав Латвии указали. Лично я помню только Евгения Милевского из Даугавы. Это был действительно один из лучших бомбардиров первой лиги СССР, лидеры которой не уступили бы многим из УПЛ.)
    Хорошо, что есть ссылка!
    Latvijas leģendu komanda: Aleksandrs Koliņko, Andrejs Piedels, Aleksandrs Isakovs, Igors Stepanovs, Mihails Zemļinskis, Oskars Kļava, Deniss Ivanovs, Oļegs Blagonadeždins, Igors Korabļovs, Arturs Zakreševskis, Māris Smirnovs, Valentīns Lobaņovs, Juris Laizāns, Aleksandrs Cauņa, Andrejs Rubins, Aleksejs Višņakovs, Jurģis Pučinsks, Māris Verpakovskis, Vīts Rimkus, Andrejs Prohorenkovs, Mihails Miholaps, Andrejs Štolcers, Ģirts Karlsons, Viktors Dobrecovs, Aleksandrs Jeļisejevs. Komandas treneris - Aleksandrs Starkovs.
    Ну вот. Старков. Тоже легенда советской Даугавы, а тут - тренер.
    Кроме Верпаковскиса, ещё человек 5 помню....
    А учитывая, как Латвия удивила в последнем отборе, пожелаю им успеха.)
    Ссылка
    Vik_77
    Vik_77, 22.08.2021 16:41
    +1
    100%! Теж хотів запитати відколи це Ротань став зіркою світового футболу
    Ссылка
    Сергей Соловьянов
    online
    Сергей Соловьянов, 22.08.2021 16:28
    +3
    Начало новости (про легенд латвийского футбола) звучит уже как анекдот...а то,что ротань в сборной мировых звёзд просто доводит пост до комичного)) где связь с футболом реальным не понятно
    Ссылка
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