Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Ла Лига должна перестать быть позорищем»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини после матча с «Кадисом» (1:1) выразил недовольство затяжками времени в Ла Лиге:

«Все мы, судьи, игроки, тренеры, должны работать над тем, чтобы Ла Лига перестала быть тем позорищем, которым она сейчас является. Здесь более, чем в любой другой лиге убивают время и симулируют.

Нам говорят, что у нас самая медленная лига. Люди приходят к нам, чтобы посмотреть шоу, а мы не в состоянии его устроить».