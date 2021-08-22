Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Ла Лига должна перестать быть позорищем»

Наставник «Бетиса» недоволен симуляциями

  • 22.08.2021 15:04
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Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Ла Лига должна перестать быть позорищем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини после матча с «Кадисом» (1:1) выразил недовольство затяжками времени в Ла Лиге:

«Все мы, судьи, игроки, тренеры, должны работать над тем, чтобы Ла Лига перестала быть тем позорищем, которым она сейчас является. Здесь более, чем в любой другой лиге убивают время и симулируют.

Нам говорят, что у нас самая медленная лига. Люди приходят к нам, чтобы посмотреть шоу, а мы не в состоянии его устроить».

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Источник — Goal.com

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