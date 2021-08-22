Капитан Ливерпуля продлит контракт с клубом

«Ливерпуль» близок к продлению контракта с капитаном команды Джорданом Хендерсоном. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2024 года. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

Сейчас Хендерсон обсуждает с «Ливерпулем» последние подробности контракта. Обе стороны уверены в том, что соглашение будет достигнуто.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. В прошлом сезоне на счету 31-летнего хавбека 1 гол и 1 ассист в 28 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.