Капитан Ливерпуля продлит контракт с клубом

Джордан Хендерсон останется в клубе

  • 22.08.2021 14:27
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Капитан Ливерпуля продлит контракт с клубом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон

«Ливерпуль» близок к продлению контракта с капитаном команды Джорданом Хендерсоном. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2024 года. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

Сейчас Хендерсон обсуждает с «Ливерпулем» последние подробности контракта. Обе стороны уверены в том, что соглашение будет достигнуто.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. В прошлом сезоне на счету 31-летнего хавбека 1 гол и 1 ассист в 28 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Источник — Twitter

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