Клаудио СПИНЕЛЛИ: «Италия и Украина — конкурентные рынки»

Аргентинскому нападающему «Александрии» нравится украинский футбол

  • 22.08.2021 13:25
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Клаудио СПИНЕЛЛИ: «Италия и Украина — конкурентные рынки»
© ФК Александрия. Клаудио Спинелли

24-летний аргентинский форвард «Александрии» Клаудио Спинелли, который ранее защищал цвета итальянского «Дженоа», поделился мнением об украинском футболе.

«Я выбрал «Александрию», потому что мне нравятся новые вызовы — хотел попробовать свои силы в другой стране. К тому же в «Александрии» много хороших игроков, чтобы бороться за высокие места в чемпионате Украины. Мне здесь все очень понравилось, поэтому я выбрал именно этот клуб.

Мне импонирует быстрый футбол. В чемпионате Украины именно так играют. Футбол здесь на высоте.

Где были лучше финансовые условия? Отвечу так: Италия и Украина — конкурентные рынки», — отметил Спинелли.

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Источник — FanDay

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