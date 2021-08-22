Клаудио СПИНЕЛЛИ: «Италия и Украина — конкурентные рынки»

24-летний аргентинский форвард «Александрии» Клаудио Спинелли, который ранее защищал цвета итальянского «Дженоа», поделился мнением об украинском футболе.
«Я выбрал «Александрию», потому что мне нравятся новые вызовы — хотел попробовать свои силы в другой стране. К тому же в «Александрии» много хороших игроков, чтобы бороться за высокие места в чемпионате Украины. Мне здесь все очень понравилось, поэтому я выбрал именно этот клуб.
Мне импонирует быстрый футбол. В чемпионате Украины именно так играют. Футбол здесь на высоте.
Где были лучше финансовые условия? Отвечу так: Италия и Украина — конкурентные рынки», — отметил Спинелли.
Источник — FanDay
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