Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Десной

В воскресенье, 22 августа, в Киеве состоится матч 5-го тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» примет «Десну».

Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Лобановского, начало в 21:30.

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное организационное совещание служб, задействованных в проведении матча.

Среди прочих вопросов было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу команды. Динамовцы сыграют в домашнем комплекте бело-голубого цвета, динамовский голкипер — в сером. Гости проведут встречу в синей форме, вратарь «Десны» — в зеленой.