Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Десной

Киевская команда выйдет на поле в бело-голубом комплекте

  • 22.08.2021 11:57
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Десной
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 22 августа, в Киеве состоится матч 5-го тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» примет «Десну».

Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Лобановского, начало в 21:30.

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное организационное совещание служб, задействованных в проведении матча.

Среди прочих вопросов было утверждено, в формах каких цветов проведут встречу команды. Динамовцы сыграют в домашнем комплекте бело-голубого цвета, динамовский голкипер — в сером. Гости проведут встречу в синей форме, вратарь «Десны» — в зеленой.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    serg
    serg, 22.08.2021 12:55
    0
    лучше, если Динамо сыграет в плохой форме, тогда чемпионат станет намного интереснее, ибо будем иметь 3 лидера
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