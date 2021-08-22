Александр РЯБОКОНЬ: «Бюджет серьезно урезан, зарплаты тоже»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь рассказал о проблемах клуба в текущем сезоне.

«Бюджет серьезно урезан, зарплаты тоже, поэтому поживем-увидим. На сколько процентов стало хуже? Мне сложно сказать. Я могу только судить по задолженностям, по зарплатам коллег, футболистов, на какие условия сейчас приглашаются исполнители. Это небольшие деньги. Мне не хочется врать, говоря, что у нас все нормально, о чем иногда заявляют ответственные люди. На самом деле, проблемы существуют. Неприятно слышать, когда говорят, что «Десна» освободилась от балласта. А это те футболисты, которые несколько сезонов верой и правдой служили этому клубу еще с Первой лиги», — отметил Рябоконь.

После 4-х сыгранных туров «Десна» делит с «Шахтером» первое место в турнирной таблице УПЛ. У обеих команд по 12 очков, но у «горняков» на один сыгранный матч больше.