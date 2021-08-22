АТР Цинциннати. Стали известны финалисты турнира

На Мастерсе в Цинциннати состоялись матчи 1/2 финала.
Россиянин Даниил Медведев в трехсетовом поединке проиграл своему соотечественнику Андрею Рублеву.
Во втором полуфинале немец Александр Зверев с трудом обыграл грека Стефаноса Циципаса. В третьем сете Зверев проигрывал со счетом 1:4 и 3:5, но сделал камбэк.
Цинциннати. Пары 1/2 финала
Даниил Медведев [1] – Андрей Рублев [4] – 6:2, 3:6, 3:6
Александр Зверев [3] – Стефанос Циципас [2] – 6:4, 3:6, 7:6(4)
Финал
Андрей Рублев [4] – Александр Зверев [3]
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Источник — Sport.ua
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