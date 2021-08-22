Ефим КОНОПЛЯ: «Рад дебютировать за родной Шахтер. Мечта осуществилась»

Защитник оценил дебютный матч за «горняков», в котором он сделал голевой пас

  • 22.08.2021 00:59
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Ефим КОНОПЛЯ: «Рад дебютировать за родной Шахтер. Мечта осуществилась»
© ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник Ефим Конопля в эфире телеканалов «Футбол» прокомментировал дебютный матч за «Шахтер» и подвел итоги поединка с «Черноморцем» (3:0) в 5-м туре УПЛ:

– С победой и дебютом за «Шахтер»! Как впечатления?

– Впечатления очень приятные, можно сказать, мечта осуществилась. Рад дебютировать за родной клуб, рад, что помог победить. Поздравляю всех наших болельщиков и команду с хорошим результатом.

– Ты уже много отыграл и имеешь определенный опыт, но в составе «Шахтера» провел только первый матч – накануне волновался?

– Не было волнения. Верно, у меня уже есть небольшой опыт, так что я понимал, что нужно просто выходить, выполнять установки тренера, делать свое дело, и все обязательно получится.

– Как игра?

– Сначала все было немного нервно, ребята из «Черноморца» доставили немного проблем и забили гол, но там был офсайд. А во втором тайме мы уже полностью взяли матч под контроль и не оставили сопернику никаких шансов.

– На твоем счету голевая передача. Вспомнишь эпизод со вторым забитым мячом?

– Это была одна из комбинаций: когда мяч у Марлоса, я должен туда врываться, он мне отдал, а я нашел Алана, и он забил – все просто.

– Подытожь старт сезона. Сейчас плотный график и нет проходных матчей…

– Я пришел в команду и увидел, что она грандиозного уровня, тренер, у которого просто сумасшедшее понятие игры. Главное, что он очень хорошо коммуницирует с футболистами и все доносит. Даже если кто-то чего-то не понимает, он все равно до конца подсказывает и рассказывает, как кто и что должен делать и мотивирует. Он сумасшедший мотиватор, так что с ним приятно работать.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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