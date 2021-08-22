ПЯТОВ: «Я давно не играл, прошло время. Мяч попал мне в плечо и залетел»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов в эфире телеканалов «Футбол 1/2/3» рассказал о матче 5-го тура УПЛ c «Черноморцем» (3:0) и возвращении на поле спустя 10 месяцев отсутствия:

– Андрей, прокомментируй матч с «Черноморцем».

– Тяжелая игра. Мы немного не разобрались, когда у них удалили футболиста. Мы неправильно перестраивались, а пока скорректировали игру, «Черноморец» создал пару моментов. Может, были расслаблены, но результат есть.

– На матче присутствовало больше 12 тысяч болельщиков. В Украине давно не было такого ажиотажа на матчах чемпионата.

– Честно, очень приятно! Мы скучаем, болельщики скучают. По-моему, больше двух лет не играли в Одессе, в последний раз здесь был матч за Суперкубок. Супер!

– Как повлияли на ход матча незасчитанные голы после просмотра VAR?

– Это же не первый год, уже пару лет играем с VAR. Если было нарушение или офсайд, то, конечно, гол не был засчитан. Также было удаление. Я по реакции Алана понял, что соперник сыграл жестко. Судья взял паузу и посмотрел эпизод, хотя я этого момента не видел. Но если никто не спорил, значит, все заслужено.

– Как оценишь свою игру в эпизоде с пропущенным мячом, который впоследствии не был засчитан?

– Я пытался перевести удар, мяч попал в плечо и залетел. Это рабочие моменты, я давно не играл, прошло время. Ничего, главное, что потом мы исправили ошибки и забили еще.

– Ты не играл за «Шахтер» с ноября 2020-го. Как впечатления после возращения?

– Соскучился, конечно. Рад вернуться, надеюсь, мы будем дальше продолжать все вместе.