Конопля дебютировал за Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля впервые в карьере сыграл за первую команду «горняков».
21-летний футболист вышел в старте против одесского «Черноморца» в 5-м туре украинской Премьер-лиги.
Конопля является воспитанником «Шахтера». Ранее на профессиональном уровне он играл за «Десну» в аренде.
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Источник — Sport.ua
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