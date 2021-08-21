ВИДЕО. Хет-трик Диалло. Динамо забило 9 мячей Десне

Унизительное поражение «северян»

  • 21.08.2021 17:34
  • 925 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Хет-трик Диалло. Динамо забило 9 мячей Десне
© ФК Динамо Киев. Самба Диалло

В рамках 5-го тура юношеского чемпионата Украины U19 киевское «Динамо» принимало на загородной базе в Вите-Литовской черниговскую «Десну».

Открыть счет «бело-синим» удалось на 10-й минуте. Царенко вывел к воротам Диалло, и Самба, оказавшись перед вратарем, пробил в угол - 1:0.

Не прошло и нескольких минут, а на табло уже загорелись «2:0». Горбач заработал штрафной удар в нескольких метрах от штрафной, Вивчаренко пробил над стенкой - мяч от перекладины пересек линию ворот и вылетел в поле, но арбитр зафиксировал взятие ворот гостей.

На 30-й минуте положение черниговцев стало затруднительным. Шостка грубо сыграл против Волошина перед штрафной, и арбитр после просмотра VAR удалил грубияна, оставив черниговцев в меньшинстве.

Очередной смены счета пришлось ждать до последних минут первого тайма. Бражко отобрал мяч в центре поля, отдал пас на Яцыка, а капитан вывел к воротам Волошина. Назар, хотя и находился под острым углом, смог попасть в ворота мимо вратаря - 3:0.

На 43-й минуте шедевр выдал Диалло. Сместившись немного в центр, Самба нанес мощный удар метров с 28-ми, и мяч транзитом от перекладины затрепетал в сетке ворот - 4:0.

А перед самым перерывом после атаки правым флангом Царенко получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол - 5:0.

Парад забитых голов продолжился после перерыва. Едва игра возобновилась, как Диалло, словно нож сквозь масло, прошел в штрафную с левого фланга и попал в дальний угол - 6:0. Хет-трик сенегальского легионера «Динамо»!

На 66-й минуте Диалло еще и отметился голевым пасом, удобно прострелив с левого фланга, а Волошин замкнул ударом с восьми метров - 7:0.

На 71-й минуте дубль оформил наш крайний защитник Вивчаренко, удачно подключившись на подачу с углового и точно пробив головой в угол - 8:0.

А вслед за Диалло еще один хет-трик в матче оформил Волошин. Назар принял на голову мягкую передачу Мельниченко, развернулся в штрафной и слету попал в ворота.

9:0 - более чем убедительная победа «Динамо», благодаря которой «бело-синие» опережают по дополнительным показателям в турнирной таблице донецкий «Шахтер» и львовский «Рух», которые также пока очков не теряли.

Чемпионат U19. 5-й тур

«Динамо» – «Десна» – 9:0 (5:0)

Голы: Диалло (10, 43, 47), Вивчаренко (12, 71), Волошин (38, 66, 82), Царенко (45+2).

«Динамо»: 35. Нещерет (12. Тугай, 46), 22. Малыш, 13. Филатов (4. Боль, 60), 2. Вивчаренко, 8. Бенедюк, 17. Бражко (18. Мельниченко, 63), 6. Яцык (31. Шулянский, 46), 11. Царенко (5. Скрипник, 46), 30. Диалло, 10. Волошин, 9. Горбач.

«Десна» (стартовый состав): 1. Сидоренко, 22. Демьяненко, 2. Легкобит, 15. Шостка, 6. Степанов, 18. Коршун, 10. Макаренко, 17. Безгубченко, 8. Мочуляк, 19. Божок, 7. Хапилин.

Удален: Шостка (30).

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Azaka
    online
    Azaka, 21.08.2021 17:40
    -2
    Хлопчина на фоні U19 виглядає супер. Треба пробувати в основній
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 21.08.2021 17:39
    0
    Диалло с каждым матчем нравится все больше. Продадут Родригеша и Де Пену, интересно будет посмотреть на его возможности в главной команде.
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    bonv
    bonv, 21.08.2021 17:36
    +1
    От вам і Діалло.. Красава.
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