Карпаты прекратили бесплатный вход на матчи чемпионата

На двух домашних календарных поединках Второй лиги и кубковом с участием львовских «Карпат» присутствовало 19 900 болельщиков.

Следующий домашний поединок «Карпат» с «Черниговом» (5 сентября) уже будет платным. Ценовая политика еще уточняется, но стоимость одного билета не будет превышать 50 гривен.

Напомним, что «Карпаты» (Львов) пока занимают третье место в группе «А» Второй лиги, набрав 9 очков и имея одну игру в запасе.