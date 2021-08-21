Карпаты прекратили бесплатный вход на матчи чемпионата

Вход на следующий домашний матч львовского клуба уже будет платным

  • 21.08.2021 17:17
  • 947 просмотров
  • 6 комментариев
Карпаты прекратили бесплатный вход на матчи чемпионата
© ФК Карпаты Львов

На двух домашних календарных поединках Второй лиги и кубковом с участием львовских  «Карпат» присутствовало 19 900 болельщиков.

Следующий домашний поединок «Карпат»  с «Черниговом» (5 сентября) уже будет платным. Ценовая политика еще уточняется, но стоимость одного билета не будет превышать 50 гривен.

Напомним, что «Карпаты» (Львов) пока занимают третье место в группе «А» Второй лиги, набрав 9 очков и имея одну игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    online
    dudigo78, 21.08.2021 18:15
    +1
    Нарешті дійшло, що все безплатне просто напросто знецінює продукт. Розумію, що грошей в них кури не клюють, але символічну плату треба всеодно зробити
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 21.08.2021 17:57
    -1
    Вітька мостовик в нокдауні
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    jam79
    jam79, 21.08.2021 17:48 (изменен)
    0
    PFCLviv, 21.08.2021 17:34
    Шосі стало?!
    Шляк тебе трафив наглий
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    axylinam
    axylinam, 21.08.2021 17:39
    0
    Карпатам нужно сделать вход бесплатным,а выход платным,тогда получится резко повысить бюджет
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 21.08.2021 17:34
    -4
    Шосі стало?!
    Ссылка
    Mahsanshik
    Mahsanshik, 21.08.2021 17:27
    +5
    І там є на кого подивитись.
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