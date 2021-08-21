Карпаты прекратили бесплатный вход на матчи чемпионата

На двух домашних календарных поединках Второй лиги и кубковом с участием львовских «Карпат» присутствовало 19 900 болельщиков.
Следующий домашний поединок «Карпат» с «Черниговом» (5 сентября) уже будет платным. Ценовая политика еще уточняется, но стоимость одного билета не будет превышать 50 гривен.
Напомним, что «Карпаты» (Львов) пока занимают третье место в группе «А» Второй лиги, набрав 9 очков и имея одну игру в запасе.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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