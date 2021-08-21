Срна сделал дубль за команду звезд в выставочном матче

Хорват снова почувствовал себя футболистом

  • 21.08.2021 15:38
  • 2123 просмотра
  • 3 комментария
Срна сделал дубль за команду звезд в выставочном матче
© ФК Шахтер Донецк

В этом году крупнейшее любительское спортивное мероприятие в Европе Youth Sports Games отмечает 25-летие. За это время в нем приняли участие более 2 миллионов детей и молодежи. Игры проходят в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии.
 
Важной частью программы международного финала стал выставочный матч с участием звезд футбола. За команду амбассадоров и друзей YSG выступили директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также Звонимир Бобан, Предраг Миятович, Марио Станич, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Максвелл, Флоран Малуда и другие. Против легенд играли непосредственно участники YSG – юноши из трех стран.
 
Команды провели 2 тайма по 20 минут на мини-футбольной площадке с искусственным покрытием. Дети победили звезд со счетом 5:4. Первый гол в матче забил Александер Чеферин, а Дарио Срна в концовке отметился дублем с передач Малуда и Фигу. Завершилось же мероприятие фотосессией участников и зрителей с футболистами.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alex73776
    online
    alex73776, 21.08.2021 16:53
    0
    завершилось все мероприятия фотосесией и бухлом,но Шевчука на нем не было ,он то уже ученый парень!
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    vasilichn
    vasilichn, 21.08.2021 16:21
    -4
    Надо сыруна на допинг проверить...
    Дубль сделал НЕ он, а его наркота.
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    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 15:48
    0
    Игры проходят в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии.
    Как будто не было и нет войны, и мы в объятьях мирной тишины. (с)
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