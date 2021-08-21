Срна сделал дубль за команду звезд в выставочном матче

В этом году крупнейшее любительское спортивное мероприятие в Европе Youth Sports Games отмечает 25-летие. За это время в нем приняли участие более 2 миллионов детей и молодежи. Игры проходят в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии.



Важной частью программы международного финала стал выставочный матч с участием звезд футбола. За команду амбассадоров и друзей YSG выступили директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также Звонимир Бобан, Предраг Миятович, Марио Станич, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Максвелл, Флоран Малуда и другие. Против легенд играли непосредственно участники YSG – юноши из трех стран.



Команды провели 2 тайма по 20 минут на мини-футбольной площадке с искусственным покрытием. Дети победили звезд со счетом 5:4. Первый гол в матче забил Александер Чеферин, а Дарио Срна в концовке отметился дублем с передач Малуда и Фигу. Завершилось же мероприятие фотосессией участников и зрителей с футболистами.