Без Трубина и Педриньо. Известна заявка Шахтера на матч с Черноморцем

В субботу, 21 августа, в Одессе состоится поединок 5-го тура УПЛ «Черноморец» — «Шахтер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
В заявку «горняков» на матч вошли 22 футболиста.
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.
Полузащитники: Степаненко, Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков.
Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.
Стоит отметить, что в заявку на матч не вошли Анатолий Трубин, Педриньо, Евгений Коноплянка, Марлон и Майкон.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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