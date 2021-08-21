Без Трубина и Педриньо. Известна заявка Шахтера на матч с Черноморцем

Несколько важных игроков донецкой команды не примут участия в поединке УПЛ

  • 21.08.2021 13:51
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Без Трубина и Педриньо. Известна заявка Шахтера на матч с Черноморцем
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

В субботу, 21 августа, в Одессе состоится поединок 5-го тура УПЛ «Черноморец» — «Шахтер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

В заявку «горняков» на матч вошли 22 футболиста.

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков.

Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.

Стоит отметить, что в заявку на матч не вошли Анатолий Трубин, Педриньо, Евгений Коноплянка, Марлон и Майкон.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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