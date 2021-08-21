Без Трубина и Педриньо. Известна заявка Шахтера на матч с Черноморцем

В субботу, 21 августа, в Одессе состоится поединок 5-го тура УПЛ «Черноморец» — «Шахтер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

В заявку «горняков» на матч вошли 22 футболиста.

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков.

Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.

Стоит отметить, что в заявку на матч не вошли Анатолий Трубин, Педриньо, Евгений Коноплянка, Марлон и Майкон.