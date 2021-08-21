ОФИЦИАЛЬНО: Милан подписал 30-летнего футболиста Ромы Флоренци

«Милан» заключил контракт с 30-летним правым защитником «Ромы» и сборной Италии Алессандро Флоренци.
Игрок арендован с правом выкупа. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. Футболист будет выступать под №25.
Ориентировочная стоимость Флоренци составляет €13 миллионов. В составе сборной Италии Алессандро стал победителем Евро-2020. В финале Италия обыграла Англию (1:1, 3:2 по пенальти).
Official Statement: Alessandro Florenzi ➡ https://t.co/qL7PF9Jt4l— AC Milan (@acmilan) August 21, 2021
Comunicato Ufficiale: @Florenzi ➡ https://t.co/tGjlodL08U #SempreMilan #NewPlayerUnlocked pic.twitter.com/hi7MNhNGxb
Источник — ФК Милан
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