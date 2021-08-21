ФОТО. Лунин трогательно поздравил жену с годовщиной отношений

22-летний вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин трогательно поздравил свою жену Анастасию с годовщиной отношений.

«6 прекрасных лет с моей самой лучшей Анастасией. Люблю тебя», — прокомментировал Андрей совместное фото.

Пара поженилась в минувшем марте. Роспись прошла в Мадриде.

В текущем сезоне Лунин пока не провел ни одного официального матча за «Реал».