Динамо U-16 — Хайдук U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 21 августа, стартует международный детско-юношеский футбольный турнир «Champions Cup» памяти Габора Ноймана, организатором которого выступает Академия ФК «Варда» (Кишварда).
Второй матч группового этапа состоится в 17:00, соперниками «Динамо» U-16 станут сверстники из «Хайдука» (Сплит).
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Источник — ФК Динамо Киев
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