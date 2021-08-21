Динамо U-16 — Хайдук U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок турнира «Champions Cup» состоится в субботу, 21 августа, в 17:00

  • 21.08.2021 11:13
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Динамо U-16 — Хайдук U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

В субботу, 21 августа, стартует международный детско-юношеский футбольный турнир «Champions Cup» памяти Габора Ноймана, организатором которого выступает Академия ФК «Варда» (Кишварда).

Второй матч группового этапа состоится в 17:00, соперниками «Динамо» U-16 станут сверстники из «Хайдука» (Сплит).

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Источник — ФК Динамо Киев

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