WTA Цинциннати. Известны все полуфиналистки

На турнире WTA 1000 в Цинциннати состоялись матчи 1/4 финала.



Первая ракетка мира Эшли Барти уверенно разобралась с чешкой Барборой Крейчиковой. Еще одна представительница Чехии Петра Квитова не смогла доиграть матч против немки Анжелик Кербер.



Снялась с матча и испанка Паула Бадоса. В противостоянии швейцарок сильнее оказалась Жиль Тайхманн, доказав неслучайность победы в предыдущем круге над Наоми Осакой.

Цинциннати. 1/4 финала



Верхняя часть сетки

Эшли Барти [1] – Барбора Крейчикова [9] – 6:2, 6:4

Анжелик Кербер – Петра Квитова [11] – 6:4, 3:3 (отказ)



Нижняя часть сетки

Каролина Плишкова [5] – Паула Бадоса – 7:5, 2:0 (отказ)

Жиль Тайхманн – Белинда Бенчич – 6:3, 6:2

Цинциннати. Пары 1/2 финала

Эшли Барти [1] – Анжелик Кербер

Каролина Плишкова [5] – Жиль Тайхманн