WTA Цинциннати. Известны все полуфиналистки

Две сеяных против двух несеяных

  • 21.08.2021 10:21
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WTA Цинциннати. Известны все полуфиналистки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

На турнире WTA 1000 в Цинциннати состоялись матчи 1/4 финала.
 
Первая ракетка мира Эшли Барти уверенно разобралась с чешкой Барборой Крейчиковой. Еще одна представительница Чехии Петра Квитова не смогла доиграть матч против немки Анжелик Кербер.
 
Снялась с матча и испанка Паула Бадоса. В противостоянии швейцарок сильнее оказалась Жиль Тайхманн, доказав неслучайность победы в предыдущем круге над Наоми Осакой.

Цинциннати. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Барбора Крейчикова [9] – 6:2, 6:4
 Анжелик Кербер –  Петра Квитова [11] – 6:4, 3:3 (отказ)
 
Нижняя часть сетки

 Каролина Плишкова [5] –  Паула Бадоса – 7:5, 2:0 (отказ)
 Жиль Тайхманн –  Белинда Бенчич – 6:3, 6:2

Цинциннати. Пары 1/2 финала

 Эшли Барти [1] –  Анжелик Кербер
 Каролина Плишкова [5] –  Жиль Тайхманн

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Источник — Sport.ua

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