WTA Цинциннати. Известны все полуфиналистки

На турнире WTA 1000 в Цинциннати состоялись матчи 1/4 финала.
Первая ракетка мира Эшли Барти уверенно разобралась с чешкой Барборой Крейчиковой. Еще одна представительница Чехии Петра Квитова не смогла доиграть матч против немки Анжелик Кербер.
Снялась с матча и испанка Паула Бадоса. В противостоянии швейцарок сильнее оказалась Жиль Тайхманн, доказав неслучайность победы в предыдущем круге над Наоми Осакой.
Цинциннати. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Барбора Крейчикова [9] – 6:2, 6:4
Анжелик Кербер – Петра Квитова [11] – 6:4, 3:3 (отказ)
Нижняя часть сетки
Каролина Плишкова [5] – Паула Бадоса – 7:5, 2:0 (отказ)
Жиль Тайхманн – Белинда Бенчич – 6:3, 6:2
Цинциннати. Пары 1/2 финала
Эшли Барти [1] – Анжелик Кербер
Каролина Плишкова [5] – Жиль Тайхманн
Источник — Sport.ua
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