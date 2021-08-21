ATP Цинциннати. Определились все полуфиналисты

Четыре первых сеяных продолжают борьбу за титул

  • 21.08.2021 09:59
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ATP Цинциннати. Определились все полуфиналисты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

На Мастерсе в Цинциннати состоялись матчи 1/4 финала финала.
 
Неожиданностей не произошло, четыре первых сеяных продолжают сражаться за титул.

Цинциннати. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Даниил Медведев [1] –  Пабло Карреньо-Буста [7] – 6:1, 6:1
 Андрей Рублев [4] –  Бенуа Пэр – 6:2, 3:6, 6:3
 
Нижняя часть сетки

 Александр Зверев [3] –  Каспер Рууд [8] – 6:1, 6:3
 Стефанос Циципас [2] –  Феликс Оже-Альяссим [12] – 6:2, 5:7, 6:1

Цинциннати. Пары 1/2 финала

 Даниил Медведев [1] –  Андрей Рублев [4]
 Александр Зверев [3] –  Стефанос Циципас [2]

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Источник — Sport.ua

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