ATP Цинциннати. Определились все полуфиналисты

На Мастерсе в Цинциннати состоялись матчи 1/4 финала финала.
Неожиданностей не произошло, четыре первых сеяных продолжают сражаться за титул.
Цинциннати. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Даниил Медведев [1] – Пабло Карреньо-Буста [7] – 6:1, 6:1
Андрей Рублев [4] – Бенуа Пэр – 6:2, 3:6, 6:3
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [3] – Каспер Рууд [8] – 6:1, 6:3
Стефанос Циципас [2] – Феликс Оже-Альяссим [12] – 6:2, 5:7, 6:1
Цинциннати. Пары 1/2 финала
Даниил Медведев [1] – Андрей Рублев [4]
Александр Зверев [3] – Стефанос Циципас [2]
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Источник — Sport.ua
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