Манчестер Сити повесил ценник на Ляпорта

Английский «Манчестер Сити» назвал цену, за которую клуб готов продать 27-летнего испанского центрального защитника Эмерика Ляпорта.

«Горожане» хотят выручить за своего футболиста минимум €70 миллионов. В минувшем сезоне Ляпорт проиграл конкуренцию за место в составе Рубену Диашу и Джону Стоунзу.

Игроком интересуются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Ляпорт защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Атлетика» в январе 2018 года за €65 миллионов. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.