Манчестер Сити повесил ценник на Ляпорта

Английский клуб готов расстаться со своим футболистом за €70 миллионов

  • 21.08.2021 08:36
  • 682 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Сити повесил ценник на Ляпорта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» назвал цену, за которую клуб готов продать 27-летнего испанского центрального защитника Эмерика Ляпорта.

«Горожане» хотят выручить за своего футболиста минимум €70 миллионов. В минувшем сезоне Ляпорт проиграл конкуренцию за место в составе Рубену Диашу и Джону Стоунзу.

Игроком интересуются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Ляпорт защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Атлетика» в январе 2018 года за €65 миллионов. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mail

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 21.08.2021 09:19
    0
    В Ингулец перейдет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности