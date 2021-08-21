Манчестер Сити повесил ценник на Ляпорта

Английский «Манчестер Сити» назвал цену, за которую клуб готов продать 27-летнего испанского центрального защитника Эмерика Ляпорта.
«Горожане» хотят выручить за своего футболиста минимум €70 миллионов. В минувшем сезоне Ляпорт проиграл конкуренцию за место в составе Рубену Диашу и Джону Стоунзу.
Игроком интересуются мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
Ляпорт защищает цвета «Манчестер Сити» после перехода из «Атлетика» в январе 2018 года за €65 миллионов. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.
Источник — Daily Mail
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