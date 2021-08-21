ФОТО. Шахтер прилетел в Одессу на игру с Черноморцем

В пятницу, 20 августа, донецкий «Шахтер» прибыл на матч 5-го тура чемпионата Украины с «Черноморцем».

Утром «Шахтер» провел тренировку в Святошино. Днем команда собралась в отеле «Опера» на обед, после которого выехала в аэропорт. Перелет из Киева в Одессу занял час.

К поединку с «Черноморцем» готовятся 22 футболиста. Календарная игра Премьер-лиги состоится в субботу, 21 августа. Начало в 19:30.