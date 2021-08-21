ФОТО. Шахтер прилетел в Одессу на игру с Черноморцем

Поединок 5-го тура УПЛ состоится в субботу, 21 августа, в 19:30

  • 21.08.2021 08:04
  • 977 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Шахтер прилетел в Одессу на игру с Черноморцем
© ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 20 августа, донецкий «Шахтер» прибыл на матч 5-го тура чемпионата Украины с «Черноморцем».

Утром «Шахтер» провел тренировку в Святошино. Днем команда собралась в отеле «Опера» на обед, после которого выехала в аэропорт. Перелет из Киева в Одессу занял час.

К поединку с «Черноморцем» готовятся 22 футболиста. Календарная игра Премьер-лиги состоится в субботу, 21 августа. Начало в 19:30.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 21.08.2021 08:26
    -1
    kaka, 21.08.2021 08:15
    черномору зарез нужны очки-надеюсь на положительный исход с уставшим Шахтером....кротам респект за игру в Монако
    Не-а. Разгром динамовского фарма - дело чести для Шахтера!
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    kaka
    kaka, 21.08.2021 08:15
    -6
    черномору зарез нужны очки-надеюсь на положительный исход с уставшим Шахтером....кротам респект за игру в Монако
    Ссылка
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