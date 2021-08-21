Вест Хэм – Лестер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 2-го тура Премьер-лиги Англии

  • 21.08.2021 06:12
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Вест Хэм – Лестер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 2-го тура Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» – «Лестер».

«Вест Хэм» начал сезон с победы над «Ньюкаслом» со счетом 4:2! Для «Лестера» также успешно начался сезон. «Лисы» в матче за Суперкубок Англии обыграли «Ман Сити» (1:0), завоевав трофей, а затем в поединке АПЛ оказались сильнее «Вулверхэмптона» (1:0).

137 раз встречались между собой эти команды. 54 раза выиграл «Вест Хэм», 50 раз победил «Лестер» и еще 33 встречи завершились вничью.

«Будет очень интересная игра. Думаю, что «Вест Хэм» даст бой «Лестеру» и команда Андрея Ярмоленко не проиграет в этом матче. Думаю, «молотобойцы» наберут очки. Поставлю на ничью», – сказал Бартулович.

Матч «Вест Хэм» – «Лестер» состоится 23 августа. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Николай Степанюк, Sport.ua

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