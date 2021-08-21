БЕЗБОРОДЬКО: «В Мариуполе выходим на тренировку – взрывы. Грады стреляют»

Форвард «Десны» поделился воспоминаниями о начале войны на Донбассе

  • 21.08.2021 04:00
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БЕЗБОРОДЬКО: «В Мариуполе выходим на тренировку – взрывы. Грады стреляют»
© Футбол 1/2/3. Денис Безбородько

Форвард «Десны» Денис Безбородько поделился воспоминаниями о начале войны на Донбассе в 2014 году: 

«Видел, как на площади Ленина ходили те все люди с российскими флагами. Я уже перешел в дубль «Шахтера» и, помню, как мы поехали по Украине – искать себе место. Как «Бременские музыканты». Были в Никополе, Полтаве. В конце концов, обосновались на базе СК «Полтава». Где-то год я провел в таком подвешенном состоянии.

Могло ли нашествие перекинуться и на родной Чернигов? Тогда-то над этим не задумывался. Был убежден, что до такого не дойдет. Но видите, во что это вылилось? Сколько лет продолжается.

Потом поиграл за «Мариуполь» в сезоне 2015/16, Валерий Кривенцов пригласил меня. Был такой период, когда выходим на утреннюю тренировку, и начинаются взрывы, как по будильнику. На расстоянии 20–30 километров стреляли «Градом». От неожиданности мы сначала пригибались, но впоследствии привыкли.

Или лежим, отдыхаем в комнате на базе. Вечер. А пластиковые окна ходуном ходят от взрывов, двери – тоже. Страшновато было, не без этого. Однако люди переживают значительно страшнее ситуации – на передовой, например».

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Источник — Футбол 24

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