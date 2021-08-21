Применил силу к официальному лицу. Украинский тренер отстранен на три матча

Главный тренер команды «Мункач» Мукачево Виталий Шумский отстранен на три матча по решению Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.
Тренер наказан за применение силы к официальному лицу. Эпизод случился в матче предварительного раунда Кубка Украины, в котором «Мункач» проиграл «Фениксу» (0:2). В этой игре наставника гостей удалили на 74-й минуте.
Виталий Шумский ранее работал главным тренером в тернопольской «Ниве» и команде «Львов».
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Источник — Sportarena
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