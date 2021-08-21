Невероятный гол забит в матче 6-го тура чемпионата Румынии, в котором «Фарул» выиграл у бухарестского «Динамо» (3:0).
На 53-й минуте игры форвард «Фарула» Хефте Бетанкор оформил дубль, отправив мяч в ворота соперника со своей половины поля! Голкипер команды соперников не сумел справиться с таким ударом.
ВИДЕО. Динамо Бх пропустило с центра поля! Удивительный гол забит в Румынии
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Источник — Sport.ua
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