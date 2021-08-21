ВИДЕО. Динамо Бх пропустило с центра поля! Удивительный гол забит в Румынии

Форвард «Фарула» Хефте Бетанкор отправил мяч со своей половины поля

  • 21.08.2021 00:23
  • 976 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Динамо Бх пропустило с центра поля! Удивительный гол забит в Румынии
© YouTube

Невероятный гол забит в матче 6-го тура чемпионата Румынии, в котором «Фарул» выиграл у бухарестского «Динамо» (3:0).

На 53-й минуте игры форвард «Фарула» Хефте Бетанкор оформил дубль, отправив мяч в ворота соперника со своей половины поля! Голкипер команды соперников не сумел справиться с таким ударом.

ВИДЕО. Динамо Бх пропустило с центра поля! Удивительный гол забит в Румынии

 

 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MaxUa
    MaxUa, 21.08.2021 01:07
    0
    Поручик Ржевский, 21.08.2021 00:37
    А чого воротар впав?
    Поскользнулся.
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    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 21.08.2021 00:37
    0
    А чого воротар впав?
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 21.08.2021 00:36
    +1
    вратарь или клоун или ставку делал у буков
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