Малиновский попал в заявку Аталанты на матч 1-го тура Серии А

Итальянский клуб «Аталанта» опубликовал заявку на матч 1-го тура Серии А против «Торино», который пройдет 21 августа в 21:45.
В заявку включен 28-летний украинский хавбек Руслан Малиновский, который недавно восстановился после операции, сделанной в связи с грыжей живота.
Заявка Аталанты на матч 1-го тура Серии A против Торино
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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