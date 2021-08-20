Малиновский попал в заявку Аталанты на матч 1-го тура Серии А

Итальянский клуб «Аталанта» опубликовал заявку на матч 1-го тура Серии А против «Торино», который пройдет 21 августа в 21:45.

В заявку включен 28-летний украинский хавбек Руслан Малиновский, который недавно восстановился после операции, сделанной в связи с грыжей живота.

Заявка Аталанты на матч 1-го тура Серии A против Торино