Малиновский попал в заявку Аталанты на матч 1-го тура Серии А

Выездной поединок «Аталанты» против «Торино» пройдет 21 августа в 21:45

  • 20.08.2021 22:56
  • 531 просмотр
  • 2 комментария
Малиновский попал в заявку Аталанты на матч 1-го тура Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский клуб «Аталанта» опубликовал заявку на матч 1-го тура Серии А против «Торино», который пройдет 21 августа в 21:45.

В заявку включен 28-летний украинский хавбек Руслан Малиновский, который недавно восстановился после операции, сделанной в связи с грыжей живота.

Заявка Аталанты на матч 1-го тура Серии A против Торино

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Иван Иванов
    online
    Иван Иванов, 20.08.2021 23:39
    0
    Ув. Спорт.юа, я тестирую ионгда ваш новый дизай и хочу сказать что старый нравиЦА больше. Основной трабл в том что размер текста и его позиционирования такой, что у меня четверть страницы в новом дизайне - на весь экран, хоть и масштаб 100, экран 27 дюймов, расширение fulhd, и ЧИТАТЬ НЕ УДОБНО. Вместе с картинкой статья на экране занимает пару абзацев по паре предложений, и если длинная статья - то постоянно нужно крутить колёсиком. Ну и буквы - ГИГАНСКИЕ. В старом тоже они большие, можно меньше, но в новом ппц. Может это - только у меня так, хотя комп довольно мощный, nvidia 1050, i7 - win10 - но НЕ УДОБНО, я готов приложить скрины, только не ясно куда, проверьте плиз, и тогда я может перейду на новый дизайн, gg
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 20.08.2021 23:18
    +1
    А где Де Рон, Фройлер, Сапата? Состав куцый на полузащей какой-то..
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