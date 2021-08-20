Юрий ВИРТ: «Минай хорошо защищается, 10 игроков работают на оборону»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт рассчитывает, что команда сумеет набрать 3 очка в матче 5-го тура УПЛ против «Миная».

«Мы рассчитываем на победу. Прекрасно понимаем, что у нас тяжелый соперник - «Минай». Команда, которая очень хорошо защищается. Практически 10 футболистов работают на оборону. Будет очень трудно раскрыть такую насыщенную оборону, но у нас есть задумки. Я надеюсь, что футболисты выйдут и отработают с первой до последней минуты. Надеюсь на мастерство своих игроков и надеюсь, что мы победим».

«У Гегедоша будет двойная мотивация. Сыграет против бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол. Ждем от него голов», - сказал Вирт.