Юрий ВИРТ: «Минай хорошо защищается, 10 игроков работают на оборону»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт рассчитывает, что команда сумеет набрать 3 очка в матче 5-го тура УПЛ против «Миная».
«Мы рассчитываем на победу. Прекрасно понимаем, что у нас тяжелый соперник - «Минай». Команда, которая очень хорошо защищается. Практически 10 футболистов работают на оборону. Будет очень трудно раскрыть такую насыщенную оборону, но у нас есть задумки. Я надеюсь, что футболисты выйдут и отработают с первой до последней минуты. Надеюсь на мастерство своих игроков и надеюсь, что мы победим».
«У Гегедоша будет двойная мотивация. Сыграет против бывшей команды. Надеюсь, он покажет свой лучший футбол. Ждем от него голов», - сказал Вирт.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.