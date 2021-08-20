Тарас СТЕПАНЕНКО: «Говорю Судакову: «Жора, не суетись»

Хавбек позитивно оценивает выступления молодого игрока

  • 20.08.2021 21:11
  • 2817 просмотров
  • 2 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Говорю Судакову: «Жора, не суетись»
© shakhtar.com

Опытный хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил выступления 18-летнего полузащитника Георгия Судакова, который закрепился в первой команде.

«У него есть все данные - грамотный парень, физически очень сильный, хорошая техника, хороший удар. Я ему всегда говорю: «Жора, убери немного суету». Он много хочет сделать, но суета эта не помогает. Он делает большой объем работы, но часто занимает неправильную позицию».

«С этим нужно работать, а так у него все есть. Ему и Де Дзерби говорит: «Я тебе доверяю, ты ошибайся, не ошибайся, но я буду доверить», - сказал Степаненко.

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Источник — Трендец

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    catfelix
    online
    catfelix, 20.08.2021 21:25
    -3
    Жора, не суетесь, если что опорником всегда можешь стать
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 20.08.2021 21:21
    0
    Сегодня что то много про Судакова.
    Не будет его в ближайших матчах сборной в составе, хватит.
    Пусть в Шахтере подучат и потом уже по 10 интервью в день .... и где то может и выйдет...
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