Тарас СТЕПАНЕНКО: «Говорю Судакову: «Жора, не суетись»

Опытный хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил выступления 18-летнего полузащитника Георгия Судакова, который закрепился в первой команде.
«У него есть все данные - грамотный парень, физически очень сильный, хорошая техника, хороший удар. Я ему всегда говорю: «Жора, убери немного суету». Он много хочет сделать, но суета эта не помогает. Он делает большой объем работы, но часто занимает неправильную позицию».
«С этим нужно работать, а так у него все есть. Ему и Де Дзерби говорит: «Я тебе доверяю, ты ошибайся, не ошибайся, но я буду доверить», - сказал Степаненко.
Источник — Трендец
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Не будет его в ближайших матчах сборной в составе, хватит.
Пусть в Шахтере подучат и потом уже по 10 интервью в день .... и где то может и выйдет...
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