Тарас СТЕПАНЕНКО: «Говорю Судакову: «Жора, не суетись»

Опытный хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил выступления 18-летнего полузащитника Георгия Судакова, который закрепился в первой команде.

«У него есть все данные - грамотный парень, физически очень сильный, хорошая техника, хороший удар. Я ему всегда говорю: «Жора, убери немного суету». Он много хочет сделать, но суета эта не помогает. Он делает большой объем работы, но часто занимает неправильную позицию».

«С этим нужно работать, а так у него все есть. Ему и Де Дзерби говорит: «Я тебе доверяю, ты ошибайся, не ошибайся, но я буду доверить», - сказал Степаненко.