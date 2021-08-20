Георгий СУДАКОВ: «Игрок Днепра спросил: «А тебя в сборную за сало взяли?»

Хавбек рассказал неприятную историю

  • 20.08.2021 18:27
  • 3073 просмотра
  • 24 комментария
Георгий СУДАКОВ: «Игрок Днепра спросил: «А тебя в сборную за сало взяли?»
© uaf.ua

18-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о неприятной истории, которая случилась после того, как его весной неожиданно вызвали в сборную Украины.

«Многие возмущались, мол, за какие заслуги меня вызвали в сборную. Не скажу, что цепляло, но был один момент неприятный. Играли с «Днепром-1», и я выходил на замену, а один футболист «Днепра» так повернулся ко мне и говорит: «А тебя что, в сборную за сало взяли?». Мне было неприятно».

«Но когда попал в сборную и тренировался, то уже не думал об этом. Хотя не рассчитывал, что поеду на Евро. В сборной ко мне все с уважением относились. Возможно, меня никто не знал, но мне это не показывали», - сказал Судаков.

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Источник — Трендец

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vs om
    online
    vs om, 20.08.2021 19:46
    0
    vitaha33, 20.08.2021 18:56
    Його заграли в грі з Іспанією, а приторговував Шева на євро-16
    для таких тупарей как ты напоминаю на Евро2016 главный тренер Фоменко был, и именно о нем данный сайт инфу не проверенную вбросил
    Ссылка
    Джон Уик
    Джон Уик, 20.08.2021 19:43
    0
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 20.08.2021 19:38
    0
    umnuy2, 20.08.2021 18:37
    ты глуп-если бы зину не заиграли он был бы в сборной Росси...учи матчасть-у него родители лет 7 в питере живут.
    Что мы потеряли что-то заполучив на десятилетие крутого игрока
    Крутого игрока? Лучше он бы был в сборной России
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 20.08.2021 19:37
    0
    какие же люди у нас в большинстве быдло,всё таки...ляпнут и не задумаются совершенно,что ляпают,пока по морде не получат,но потом начинается вой "а нас за що?!"
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    aleks19826
    aleks19826, 20.08.2021 19:34
    -1
    А при чому сало: він шо із Західної України??? Не зрозумів до чого тут сало
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.08.2021 19:33
    0
    Молод ещё Судаков.
    Более старший Зинченко сказал , что он попал в сборную по льготе , как "дитя лейтенанта Фоменко".
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    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 19:17
    +1
    vitaha33, 20.08.2021 18:58
    А що показав Судаков в єврокубках? Вийшов на заміну на 36хв, а замінили на 60-тій? Ну да, куда ж Кочергіну до Судакова
    Не ну я ж про то и говорю что единицы можно и брать из др клубов, но не более, а этого судя по всему по принципу другому взяли
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 20.08.2021 19:12
    +1
    Face Control, 20.08.2021 19:05
    Потому что Судаков играть умеет, в отличии от игроков днЭпра.
    Матюкливый Пихаленок, кстати воспитанник ШД, гораздо лучше. Новый Рыкун. Да и Джурасек неплох. Судаков молод, может что-то и вырастит из него, главное поскорее вырваться из ахметовской клетки. В сборной Бразилии вряд-ли место найдётся
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
    Andrii Stadnyk, 20.08.2021 19:11
    0
    vitaha33, 20.08.2021 18:33
    Бо можна дурити вболівальників, але футболісти все розуміють, так само як Кабаєв, який правильно сказав, що толку вбиватись в Зорі, якщо в збірну беруть лише з Шахти і Динамо. Шева ще той упир, який то місцем приторговував (Зінченко), то звалив, кинувши збірну під танки, проваливши старт. А повісять все на Петракова
    Кабаєв вчора із Зорею довів, що його правильно не беруть в збірну. А якщо не будеш викладатися на повну, то тебе з будь-якої команди брати не будуть.
    Ссылка
    Микола
    online
    Микола, 20.08.2021 19:11
    0
    Face Control, 20.08.2021 19:05
    Потому что Судаков играть умеет, в отличии от игроков днЭпра.
    И Коваленко играть умеет!!! Получив по наследству от Фоменко, Шевченко носился с ним как дурень с писаной торбой.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 19:05
    -8
    Aleks04, 20.08.2021 18:35
    Обычный троллинг на футбольном поле. Я тоже удивился, почему его вызвали.
    Потому что Судаков играть умеет, в отличии от игроков днЭпра.
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 20.08.2021 18:58
    +3
    dd dent, 20.08.2021 18:44
    Игроки из других клубов показали результаты в еврокубках стоит ли их особо брать, хотя безусловно обращать внимание стоит, но без фантатизма
    А що показав Судаков в єврокубках? Вийшов на заміну на 36хв, а замінили на 60-тій? Ну да, куда ж Кочергіну до Судакова
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 20.08.2021 18:56
    +1
    umnuy2, 20.08.2021 18:37
    ты глуп-если бы зину не заиграли он был бы в сборной Росси...учи матчасть-у него родители лет 7 в питере живут.
    Что мы потеряли что-то заполучив на десятилетие крутого игрока
    Його заграли в грі з Іспанією, а приторговував Шева на євро-16
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 18:44
    0
    dd dent, 20.08.2021 18:44
    Игроки из других клубов показали результаты в еврокубках стоит ли их особо брать, хотя безусловно обращать внимание стоит, но без фантатизма
    Фанатизма
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 18:44
    +1
    vitaha33, 20.08.2021 18:33
    Бо можна дурити вболівальників, але футболісти все розуміють, так само як Кабаєв, який правильно сказав, що толку вбиватись в Зорі, якщо в збірну беруть лише з Шахти і Динамо. Шева ще той упир, який то місцем приторговував (Зінченко), то звалив, кинувши збірну під танки, проваливши старт. А повісять все на Петракова
    Игроки из других клубов показали результаты в еврокубках стоит ли их особо брать, хотя безусловно обращать внимание стоит, но без фантатизма
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 18:42
    +5
    А он такой, не за сало, а … за что и правда взяли?
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 20.08.2021 18:42
    +3
    Chicot, 20.08.2021 18:38
    В 18 лет у чувака уже сало?Кошмар!
    Та это ещё цветочки, взгляните на Траоре, ещё та кабанюка
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 20.08.2021 18:38
    0
    для своих годов пацан хорош-пригодится
    Ссылка
    Chicot
    Chicot, 20.08.2021 18:38
    +3
    В 18 лет у чувака уже сало?Кошмар!
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 20.08.2021 18:37
    0
    Aleks04, 20.08.2021 18:35
    Обычный троллинг на футбольном поле. Я тоже удивился, почему его вызвали.
    Ссылка
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