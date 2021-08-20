Георгий СУДАКОВ: «Игрок Днепра спросил: «А тебя в сборную за сало взяли?»

18-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о неприятной истории, которая случилась после того, как его весной неожиданно вызвали в сборную Украины.

«Многие возмущались, мол, за какие заслуги меня вызвали в сборную. Не скажу, что цепляло, но был один момент неприятный. Играли с «Днепром-1», и я выходил на замену, а один футболист «Днепра» так повернулся ко мне и говорит: «А тебя что, в сборную за сало взяли?». Мне было неприятно».

«Но когда попал в сборную и тренировался, то уже не думал об этом. Хотя не рассчитывал, что поеду на Евро. В сборной ко мне все с уважением относились. Возможно, меня никто не знал, но мне это не показывали», - сказал Судаков.