Полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Польше или Мариуполе

20-летний игрок снова уйдет в аренду

  • 20.08.2021 14:49
  • 1198 просмотров
  • 1 комментарий
Полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Польше или Мариуполе
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

20-летний полузащитник молодежной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко может вернуться в «Мариуполь», за который выступал в минувшем сезоне.
 
Также сообщается, что у Артема есть вариант продолжения карьеры за рубежом – к нему проявляет интерес один из польских клубов.
 
Прошлый сезон Бондаренко провел на правах аренды в «Мариуполе», забив восемь мячей в 23 матчах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Andrii Stadnyk
    Andrii Stadnyk, 20.08.2021 16:15
    +1
    Хлопче, якщо ти це читаєш - тікай в Польщу. Який Маріуполь? Їдь в нормальну команду в нормальному чемпіонаті.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности