Полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Польше или Мариуполе

20-летний полузащитник молодежной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко может вернуться в «Мариуполь», за который выступал в минувшем сезоне.
Также сообщается, что у Артема есть вариант продолжения карьеры за рубежом – к нему проявляет интерес один из польских клубов.
Прошлый сезон Бондаренко провел на правах аренды в «Мариуполе», забив восемь мячей в 23 матчах.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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