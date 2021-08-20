Полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Польше или Мариуполе

20-летний полузащитник молодежной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко может вернуться в «Мариуполь», за который выступал в минувшем сезоне.



Также сообщается, что у Артема есть вариант продолжения карьеры за рубежом – к нему проявляет интерес один из польских клубов.



Прошлый сезон Бондаренко провел на правах аренды в «Мариуполе», забив восемь мячей в 23 матчах.