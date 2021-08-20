Монзуль и Арановский на VARе. Известны судейские назначения 5-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022.
5-й тур
20.08.2021
19.30. «Ворскла» - «Металлист». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр - Виктор Копиевский.
21.08.2021
17.00. «Верес» - «Минай». Луцк. Стадион «Авангард». Арбитр - Анатолий Абдула.
19.30. «Черноморец» - «Шахтер». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр - Денис Шурман. Арбитр VAR - Катерина Монзуль.
19.30. «Днепр-1» - «Рух». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Максим Козыряцкий.
22.08.2021
17.00. «Мариуполь» - «Заря». Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. Арбитр - Дмитрий Бондаренко.
19.30. «Колос» - «Александрия». Ковалевка. Стадион «Колос». 19.30. Арбитр - Ярослав Козик.
21.30. «Динамо» - «Десна». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Игорь Пасхал. Арбитр VAR - Евгений Арановский.
23.08.2021
19.30. «Львов» - «Ингулец». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Анастасия Романюк.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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