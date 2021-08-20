Монзуль и Арановский на VARе. Известны судейские назначения 5-го тура УПЛ

«Динамо» и «Десну» рассудит Игорь Пасхал

  • 20.08.2021 13:55
  • 472 просмотра
  • 0 комментариев
Монзуль и Арановский на VARе. Известны судейские назначения 5-го тура УПЛ
© УАФ. Игорь Пасхал

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022.
 
5-й тур
 
20.08.2021
 
19.30. «Ворскла» - «Металлист». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр - Виктор Копиевский.
 
21.08.2021
 
17.00. «Верес» - «Минай». Луцк. Стадион «Авангард». Арбитр - Анатолий Абдула.
19.30. «Черноморец» - «Шахтер». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр - Денис Шурман. Арбитр VAR - Катерина Монзуль.
19.30. «Днепр-1» - «Рух». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Максим Козыряцкий.
 
22.08.2021
 
17.00. «Мариуполь» - «Заря». Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. Арбитр - Дмитрий Бондаренко.
19.30. «Колос» - «Александрия». Ковалевка. Стадион «Колос». 19.30. Арбитр - Ярослав Козик.
21.30. «Динамо» - «Десна». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Игорь Пасхал. Арбитр VAR - Евгений Арановский.
 
23.08.2021
 
19.30. «Львов» - «Ингулец». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Анастасия Романюк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности