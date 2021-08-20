Выставочный матч с участием Дарио Срны. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча начнется в 21:00 по Киеву

  • 20.08.2021 12:41
  • 464 просмотра
  • 1 комментарий
Выставочный матч с участием Дарио Срны. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Вечером 20 августа в 21:00 в хорватском Сплите состоится выставочный матч.

В этом году отмечают 25-летие Молодежные спортивные игры (YSG), ставшие крупнейшим любительским спортивным мероприятием в Европе. Игры проходят в трех странах: Боснии и Герцеговине, Хорватии и Сербии. За 25 лет в них приняли участие более 2 миллионов детей и молодежи. 

В программу международного финала Молодежных спортивных игр в Сплите войдет выставочный матч, в котором сыграют участники YSG (молодежь из трех стран) и амбассадоры/друзья YSG. В составе второй команды на поле могут выйти директор по футболу «Шахтера» и амбассадор Молодежных спортивных игр Дарио Срна, президент УЕФА Александер Чеферин, а также завершившие карьеры звезды Звонимир Бобан, Луиш Фигу, Фернандо Йерро, Предраг Миятович, Марио Станич, Флоран Малуда, Максвелл и другие.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vasilichn
    vasilichn, 20.08.2021 13:05
    0
    О, "вечно молодой" сырун будет играть...
    Скорую на поле, сдохнет.
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