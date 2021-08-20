WTA Цинциннати. Дальше без Осаки. Известны все четвертьфиналистки

Две швейцарки разыграют путевку в полуфинал

  • 20.08.2021 11:34
  • 864 просмотра
  • 2 комментария
WTA Цинциннати. Дальше без Осаки. Известны все четвертьфиналистки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

На турнире WTA 1000 в Цинциннати состоялись матчи третьего круга.
 
Главной сенсацией стал вылет второй сеяной Наоми Осаки, которая в трех партиях проиграла  Жиль Тайхманн из Швейцарии.
 
Легкие победы одержали Эшли Барти и Петра Квитова, Барбора Крейчикова остановила Гарбинье Мугурусу.
 
Анжелик Кербер, которая ранее одолела Элину Свитолину, переиграла следом еще и Алену Остапенко.

Каролина Плишкова, которая в этом году четыре раза проиграла Джессике Пегуле, наконец-то взяла у американки реванш.
 
Цинциннати. 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Виктория Азаренко [14] – 6:0, 6:2
 Барбора Крейчикова [9] –  Гарбинье Мугуруса [8] – 6:1, 6:7(5), 6:2
 
 Анжелик Кербер –  Алена Остапенко – 4:6, 6:2, 7:5
 Петра Квитова [11] –  Онс Жабер – 6:1, 6:2
 
Нижняя часть сетки

 Каролина Плишкова [5] –  Джессика Пегула – 6:4, 7:6(5)
 Паула Бадоса –  Елена Рыбакина – 6:2, 7:6(5)
 
 Белинда Бенчич –  Каролина Мухова – 7:5, 2:1 (отказ)
 Жиль Тайхманн –  Наоми Осака [2] – 3:6, 6:3, 6:3
 
Цинциннати. Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Барбора Крейчикова [9]
 Анжелик Кербер –  Петра Квитова [11]
 
Нижняя часть сетки

 Каролина Плишкова [5] –  Паула Бадоса
 Белинда Бенчич –  Жиль Тайхманн

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 20.08.2021 12:38
    0
    dudigo78, 20.08.2021 12:23
    Коли ж вже наша Марта буде на таких стадіях таких турнірів? Поки що лише на неї і надія лишається
    Надія-то є, але чи виправдається вона - велике запитання. Проблеми хапання зірочки вдалося подолати дорослішанням, але ж тепер напали суцільні травми. А час йде.
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    dudigo78
    online
    dudigo78, 20.08.2021 12:23
    0
    Коли ж вже наша Марта буде на таких стадіях таких турнірів? Поки що лише на неї і надія лишається
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