WTA Цинциннати. Дальше без Осаки. Известны все четвертьфиналистки

На турнире WTA 1000 в Цинциннати состоялись матчи третьего круга.
Главной сенсацией стал вылет второй сеяной Наоми Осаки, которая в трех партиях проиграла Жиль Тайхманн из Швейцарии.
Легкие победы одержали Эшли Барти и Петра Квитова, Барбора Крейчикова остановила Гарбинье Мугурусу.
Анжелик Кербер, которая ранее одолела Элину Свитолину, переиграла следом еще и Алену Остапенко.
Каролина Плишкова, которая в этом году четыре раза проиграла Джессике Пегуле, наконец-то взяла у американки реванш.
Цинциннати. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Виктория Азаренко [14] – 6:0, 6:2
Барбора Крейчикова [9] – Гарбинье Мугуруса [8] – 6:1, 6:7(5), 6:2
Анжелик Кербер – Алена Остапенко – 4:6, 6:2, 7:5
Петра Квитова [11] – Онс Жабер – 6:1, 6:2
Нижняя часть сетки
Каролина Плишкова [5] – Джессика Пегула – 6:4, 7:6(5)
Паула Бадоса – Елена Рыбакина – 6:2, 7:6(5)
Белинда Бенчич – Каролина Мухова – 7:5, 2:1 (отказ)
Жиль Тайхманн – Наоми Осака [2] – 3:6, 6:3, 6:3
Цинциннати. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Барбора Крейчикова [9]
Анжелик Кербер – Петра Квитова [11]
Нижняя часть сетки
Каролина Плишкова [5] – Паула Бадоса
Белинда Бенчич – Жиль Тайхманн
Источник — Sport.ua
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