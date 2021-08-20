WTA Цинциннати. Дальше без Осаки. Известны все четвертьфиналистки

На турнире WTA 1000 в Цинциннати состоялись матчи третьего круга.



Главной сенсацией стал вылет второй сеяной Наоми Осаки, которая в трех партиях проиграла Жиль Тайхманн из Швейцарии.



Легкие победы одержали Эшли Барти и Петра Квитова, Барбора Крейчикова остановила Гарбинье Мугурусу.



Анжелик Кербер, которая ранее одолела Элину Свитолину, переиграла следом еще и Алену Остапенко.

Каролина Плишкова, которая в этом году четыре раза проиграла Джессике Пегуле, наконец-то взяла у американки реванш.



Цинциннати. 1/8 финала



Верхняя часть сетки

Эшли Барти [1] – Виктория Азаренко [14] – 6:0, 6:2

Барбора Крейчикова [9] – Гарбинье Мугуруса [8] – 6:1, 6:7(5), 6:2



Анжелик Кербер – Алена Остапенко – 4:6, 6:2, 7:5

Петра Квитова [11] – Онс Жабер – 6:1, 6:2



Нижняя часть сетки

Каролина Плишкова [5] – Джессика Пегула – 6:4, 7:6(5)

Паула Бадоса – Елена Рыбакина – 6:2, 7:6(5)



Белинда Бенчич – Каролина Мухова – 7:5, 2:1 (отказ)

Жиль Тайхманн – Наоми Осака [2] – 3:6, 6:3, 6:3



Цинциннати. Пары 1/4 финала



Верхняя часть сетки

Эшли Барти [1] – Барбора Крейчикова [9]

Анжелик Кербер – Петра Квитова [11]



Нижняя часть сетки

Каролина Плишкова [5] – Паула Бадоса

Белинда Бенчич – Жиль Тайхманн