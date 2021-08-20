ATP Цинциннати. Определились все пары 1/4 финала

На Мастерсе в Цинциннати состоялись матчи третьего круга.



Турнир покинул пятый номер посева Маттео Берреттини, который проиграл 12-му сеяному Феликсу Оже-Альяссиму. Также завершили борьбу девятый и десятый номера посева, но они уступили более высокорейтинговым теннисистам.



Цинциннати. 1/8 финала



Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Григор Димитров – 6:3, 6:3

Пабло Карреньо-Буста [7] – Хуберт Хуркач [9] – 7:6(6), 7:6 (3)



Андрей Рублев [4] – Гаэль Монфис – 7:6(2), 7:6(5)

Бенуа Пэр – Джон Изнер – 7:6(1), 6:7(2), 6:1



Нижняя часть сетки



Каспер Рууд [8] – Диего Шварцман [10] – 6:4, 6:3

Александр Зверев [3] – Гидо Пелья – 6:2, 6:3



Феликс Оже-Альяссим [12] – Маттео Берреттини [5] – 6:4, 6:3

Стефанос Циципас [2] – Лоренцо Сонего – 5:7, 6:3, 6:4



Цинциннати. Пары 1/4 финала



Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Пабло Карреньо-Буста [7]

Андрей Рублев [4] – Бенуа Пэр



Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Александр Зверев [3]

Феликс Оже-Альяссим [12] – Стефанос Циципас [2]