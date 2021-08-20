ATP Цинциннати. Определились все пары 1/4 финала

В восьмерке лучших лишь один несеяный теннисист

  • 20.08.2021 11:07
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ATP Цинциннати. Определились все пары 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

На Мастерсе в Цинциннати состоялись матчи третьего круга.
 
Турнир покинул пятый номер посева Маттео Берреттини, который проиграл 12-му сеяному Феликсу Оже-Альяссиму. Также завершили борьбу девятый и десятый номера посева, но они уступили более высокорейтинговым теннисистам.
 
Цинциннати. 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки

 Даниил Медведев [1] –  Григор Димитров – 6:3, 6:3
 Пабло Карреньо-Буста [7] –  Хуберт Хуркач [9] – 7:6(6), 7:6 (3)
 
 Андрей Рублев [4] –  Гаэль Монфис – 7:6(2), 7:6(5)
 Бенуа Пэр –  Джон Изнер – 7:6(1), 6:7(2), 6:1
 
Нижняя часть сетки
 
 Каспер Рууд [8] –  Диего Шварцман [10] – 6:4, 6:3
 Александр Зверев [3] –  Гидо Пелья – 6:2, 6:3
 
 Феликс Оже-Альяссим [12] –  Маттео Берреттини [5] – 6:4, 6:3
 Стефанос Циципас [2] –  Лоренцо Сонего – 5:7, 6:3, 6:4
 
Цинциннати. Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Даниил Медведев [1] –  Пабло Карреньо-Буста [7]
 Андрей Рублев [4] –  Бенуа Пэр
 
Нижняя часть сетки

 Каспер Рууд [8] –  Александр Зверев [3]
 Феликс Оже-Альяссим [12] –  Стефанос Циципас [2]

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Источник — Sport.ua

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