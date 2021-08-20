Эдуар МЕНДИ: «Нужно все начать с нуля»

Вратарь «Челси» Эдуар Менди поделился ожиданиями от нового сезона.
«Это был фантастический сезон.
Теперь нам нужно продолжать. Нам нужно подвергать все сомнению и начинать с нуля. То, что мы сделали, было здорово, но нам нужно забыть об этом и продолжать ставить другие цели, продолжать прогрессировать и стремиться сделать этот клуб лучше.
Самое главное для меня — быть лучшим для своей команды», — отметил Менди.
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Источник — ФК Челси
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