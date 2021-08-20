Ворскла готовится к матчу с Металлистом 1925

Игроки основного состава «Ворсклы» провели последнюю тренировку перед игрой 5 тура УПЛ. Команде Юрия Максимова будет «Металлист 1925» из Харькова.
Кроме Луизао, которому пока не позволяют работать в общей группе врачи, все здоровы. Полтавчане готовы сыграть в оптимальном составе.
У команды было несколько занятий по теории, где, в частности, пересматривала и анализировали игру подопечных Валерия Кривенцова.
Матч «Ворскла» — «Металлист 1925» состоится 20 августа в 19:30.
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Источник — ФК Ворскла
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