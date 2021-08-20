Ворскла готовится к матчу с Металлистом 1925

Полтавская команда настраивается на поединок с харьковским клубом

  • 20.08.2021 08:45
  • 161 просмотр
  • 2 комментария
Ворскла готовится к матчу с Металлистом 1925
© ФК Ворскла

Игроки основного состава «Ворсклы» провели последнюю тренировку перед игрой 5 тура УПЛ. Команде Юрия Максимова будет «Металлист 1925» из Харькова.

Кроме Луизао, которому пока не позволяют работать в общей группе врачи, все здоровы. Полтавчане готовы сыграть в оптимальном составе.

У команды было несколько занятий по теории, где, в частности, пересматривала и анализировали игру подопечных Валерия Кривенцова.

Матч «Ворскла» — «Металлист 1925» состоится 20 августа в 19:30.

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Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 20.08.2021 10:05
    0
    Rash VM, 20.08.2021 09:58
    А позорники готовятся к Металлисту. Желаю вам проиграть ему. Не потому что я против вас , а потому что так безобразно сыграли в еврокубке
    Поддерживаю .. только добавлю, что еще я лично за Металлисты!
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    Rash VM
    online
    Rash VM, 20.08.2021 09:58
    +1
    А позорники готовятся к Металлисту. Желаю вам проиграть ему. Не потому что я против вас , а потому что так безобразно сыграли в еврокубке
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