Ворскла готовится к матчу с Металлистом 1925

Игроки основного состава «Ворсклы» провели последнюю тренировку перед игрой 5 тура УПЛ. Команде Юрия Максимова будет «Металлист 1925» из Харькова.

Кроме Луизао, которому пока не позволяют работать в общей группе врачи, все здоровы. Полтавчане готовы сыграть в оптимальном составе.

У команды было несколько занятий по теории, где, в частности, пересматривала и анализировали игру подопечных Валерия Кривенцова.

Матч «Ворскла» — «Металлист 1925» состоится 20 августа в 19:30.