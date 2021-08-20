Украинская шахматистка лидирует на чемпионате Европы

В Румынии продолжаются поединки в рамках женского чемпионата Европы по шахматам. За один тур до окончания соревнований лидируют украинка Юлия Осьмак и армянка Элина Даниелян, которые набрали по 8 очков.
На половину очка отстают украинка Наталия Букса, полька Оливия Келбаса и эстонка Маи Нарва.
Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров.
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Источник — Sport.ua
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