Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси разделяет наши планы и цели»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о своей команде и об аргетинском бомбардире Лионеле Месси.
«Не могу сказать, сыграет ли он в следующем матче.
Лео разделяет планы и цели нашей команды. Я вижу позитивную динамику. В команде хорошая атмосфера», — считает Почеттино.
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Источник — Sport.ua
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