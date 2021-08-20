Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси разделяет наши планы и цели»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о своей команде и об аргетинском бомбардире Лионеле Месси.

«Не могу сказать, сыграет ли он в следующем матче.

Лео разделяет планы и цели нашей команды. Я вижу позитивную динамику. В команде хорошая атмосфера», — считает Почеттино.