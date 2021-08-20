ВИДЕО. Защитника Галатасарая дисквалифицировали за удар партнера по команде

Турецкая футбольная ассоциация дисквалифицировала 25-летнего бразильского защитника «Галатасарая» Маркао на восемь матчей за удар партнера по команде Керема Актюркоглу.
Маркао получил удаление в поединке «Гиресунспором» (2:0). Позже Маркао принес извинения Актюркоглу и болельщикам.
August 16, 2021
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Источник — Twitter
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