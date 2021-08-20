Динамо U-19 – Десна U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В поединке 5-го тура первенства Украины U-19 юношеская команда киевского «Динамо» примет гостей из Чернигова.
Поединок состоится в субботу, 21 августа, на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Вите-Литовской. Начало встречи запланировано на 13:00.
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Источник — Sport.ua
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