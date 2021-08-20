Украинский джокер: Вакулко забил за Ригу в матче Лиги конференций

23-летний хавбек отличился после выхода на замену

  • 20.08.2021 05:00
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Украинский джокер: Вакулко забил за Ригу в матче Лиги конференций
© ФК Рига. Юрий Вакулко

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций латвийская «Рига» сыграла вничью с гибралтарским «Линкольн Ред Импс» со счетом 1:1.

Украинский хавбек вышел на замену на 58 минуте и уже спустя три минуты открыл счет в матче. Однако удержать победный счет «Риге» не удалось.

Отметим, что для Вакулко это уже пятый матч нынешнего сезона в Лиге конференций. В активе 23-летнего футболиста 2 гола и 1 ассист.

Ответный поединок между «Ригой» и «Линкольн Ред Импс» состоится 26 августа в Гибралтаре.

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Источник — Sport.ua

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