Украинский джокер: Вакулко забил за Ригу в матче Лиги конференций

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций латвийская «Рига» сыграла вничью с гибралтарским «Линкольн Ред Импс» со счетом 1:1.
Украинский хавбек вышел на замену на 58 минуте и уже спустя три минуты открыл счет в матче. Однако удержать победный счет «Риге» не удалось.
Отметим, что для Вакулко это уже пятый матч нынешнего сезона в Лиге конференций. В активе 23-летнего футболиста 2 гола и 1 ассист.
Ответный поединок между «Ригой» и «Линкольн Ред Импс» состоится 26 августа в Гибралтаре.
Источник — Sport.ua
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