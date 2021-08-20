Александр КУЧЕР: «Хорошая кубковая игра получилась»

Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал выход в 3 раунд Кубка Украины после победы над мариупольским «Ярудом» (3:1).
«Хорошая кубковая игра получилась. Команды боролись, никто не хотел уступать. С нашей стороны было много моментов и реализация», - сказал Кучер.
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Источник — Футбол 1/2/3
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