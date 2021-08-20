Арсенал – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 2-го тура АПЛ

  • 20.08.2021 03:03
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Арсенал – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 2-го тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» – «Челси».

«При Тухеле «аристократы» штампуют титулы. Они выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а теперь намерены стать первыми в Английской Премьер-лиге. Для этого «Челси» за 115 млн евро купил у «Интера» топ-форварда мирового уровня из сборной Бельгии Ромэлу Лукаку, а также сохранил практически всех своих лидеров.

А вот «канониры» уже два года подряд завершают сезон на восьмом месте в АПЛ, что, конечно, для такого именитого клуба является полным провалом. С таким подбором футболистом, какой есть у «Арсенала», эта команда обязана бороться за место в первой четверке. 

Безусловно, «Челси» - фаворит в этом лондонском дерби, но «Арсенал» в этом матче предстанет очень характерной и амбициозной командой, так как, победив «Челси», «канониры» смогут сделать то, чего не смогли сделать «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов и «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА. На кону реально стоит поднятие клубного престижа «Арсенала», который утрачен после того, как команду покинул Арсен Венгер.

Поэтому я не удивлюсь ни одному результату в этом матче, хотя реально понимаю, что у «Арсенала» нет шансов. Сегодняшние «аристократы» по организации игры значительно сильнее. Но это футбол и в нем все возможно», - сказал Грозный.

Матч «Арсенал» – «Челси» состоится 22-го августа. Начало встречи в 18:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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