Днепр-1 – Рух Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 5-го тура УПЛ

  • 20.08.2021 02:18
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Днепр-1 – Рух Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© СК Днепр-1

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Днепр-1» - «Рух» Львов.

«Днепр-1» в новом сезоне стартовал с ничьей в матче с «Ворсклой» (2:2) и побед над «Черноморцем» (3:0) и «Мариуполем» (2:1). Накануне поединка с «Рухом» днепряне уступили «Десне» (1:2).

«Рух» новый сезон начал с двух поражений. Львовяне уступили «Металлисту 1925» (1:2) и «Ворскле» (0:2). Но затем в двух встречах кряду «Рух» переиграл «Верес» (2:1) и сыграл вничью с «Колосом».

«Днепр-1» с 7 очками идет на пятом месте в УПЛ. «Рух, имея 4 балла в активе, расположился на одиннадцатой позиции.

«Днепр-1» после поражения в предыдущем туре захочет в домашнем поединке набрать очки. Днепряне играют дома. Поставлю на то, что «Днепр-1» забьет и не проиграет в этом матче с «Рухом», - сказал Козьбан.

Матч «Днепр-1» - «Рух» Львов состоится 21-го августа. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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