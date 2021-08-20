Агент Шкурина: «Сам Луческу заинтересован в Илье»

Агент Валерий Исаев, представляющий интересы Ильи Шкурина, отреагировал на слова белорусского специалиста Александра Хацкевича о том, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не хотел подписывать нападающего.

«Когда ЦСКА и киевское «Динамо» договорились по поводу аренды Ильи, на нас вышло руководство киевлян и они сказали: «Прежде всего тренер хочет, чтобы Илья попробовал свои силы в «Динамо» Киев», - сказал Исаев.

Илья Шкурин перешел в киевское «Динамо» из ЦСКА в летнее межсезонье на правах аренды.