Агент Шкурина: «Сам Луческу заинтересован в Илье»

Агент Валерий Исаев, представляющий интересы Ильи Шкурина, отреагировал на слова белорусского специалиста Александра Хацкевича о том, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не хотел подписывать нападающего.
«Когда ЦСКА и киевское «Динамо» договорились по поводу аренды Ильи, на нас вышло руководство киевлян и они сказали: «Прежде всего тренер хочет, чтобы Илья попробовал свои силы в «Динамо» Киев», - сказал Исаев.
Илья Шкурин перешел в киевское «Динамо» из ЦСКА в летнее межсезонье на правах аренды.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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