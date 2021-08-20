Черноморец – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Черноморец» – «Шахтер».

«Черноморец» в прошлом туре набрал первые очки. В стартовых матчах нового сезона одесситы проиграли «Десне» (0:3), «Днепру-1» (0:3) и «Металлисту 1925» (2:3). Но 16-го августа одесская команда смогла обыграть на выезде «Мариуполь» (3:2). Кстати, обратите внимание, во всех поединках «Черноморца» какая-то из команд забивала три мяча, а в двух предыдущих встречах в матчах с участием одесситов было забито по пять мячей. К слову, матчи «Черноморца» являются на данный момент самыми голевыми в УПЛ. 16 мячей забито в играх «моряков», а это в среднем 4 гола за игру.

«Шахтер» начал сезон с побед над «Ингульцом» (2:1), «Львовом» (3:0) и «Генком» (2:1). Но затем «горняки» уступили «Александрии» (1:2). После того поражения команда Де Дзерби снова выдала серию из трех побед. «Шахтер» обыграл в ответном матче «Генк» (2:1), затем в УПЛ был побежден «Металлист 1925» и в первом поединке квалификации Лиги чемпионов «горняки» переиграли на выезде «Монако» (1:0). Как раз перед ответной встречей с монегасками «Шахтеру» предстоит сыграть против «Черноморца».

Тут, наверное, «Шахтер» будет ротацию делать между матчами Лиги чемпионов. Но, думаю, это не помешает «Шахтеру» взять три очка. Поэтому ставлю на победу «горняков», - сказал Козьбан.

Матч «Черноморец» – «Шахтер» состоится 21-го августа. Начало встречи в 19:30.