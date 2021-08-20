Черноморец – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 5-го тура УПЛ

  • 20.08.2021 01:37
  • 66 просмотров
  • 0 комментариев
Черноморец – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Шахтер Донецк

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги Украины «Черноморец» – «Шахтер».

«Черноморец» в прошлом туре набрал первые очки. В стартовых матчах нового сезона одесситы проиграли «Десне» (0:3), «Днепру-1» (0:3) и «Металлисту 1925» (2:3). Но 16-го августа одесская команда смогла обыграть на выезде «Мариуполь» (3:2). Кстати, обратите внимание, во всех поединках «Черноморца» какая-то из команд забивала три мяча, а в двух предыдущих встречах в матчах с участием одесситов было забито по пять мячей. К слову, матчи «Черноморца» являются на данный момент самыми голевыми в УПЛ. 16 мячей забито в играх «моряков», а это в среднем 4 гола за игру.

«Шахтер» начал сезон с побед над «Ингульцом» (2:1), «Львовом» (3:0) и «Генком» (2:1). Но затем «горняки» уступили «Александрии» (1:2). После того поражения команда Де Дзерби снова выдала серию из трех побед. «Шахтер» обыграл в ответном матче «Генк» (2:1), затем в УПЛ был побежден «Металлист 1925» и в первом поединке квалификации Лиги чемпионов «горняки» переиграли на выезде «Монако» (1:0). Как раз перед ответной встречей с монегасками «Шахтеру» предстоит сыграть против «Черноморца».

Тут, наверное, «Шахтер» будет ротацию делать между матчами Лиги чемпионов. Но, думаю, это не помешает «Шахтеру» взять три очка. Поэтому ставлю на победу «горняков», - сказал Козьбан.

Матч «Черноморец» – «Шахтер» состоится 21-го августа. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности